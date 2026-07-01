Ouverture au public du Beffroi de l’Hôtel de ville, Hotel de Ville Privas, Privas

Informations pratiques

Ouverture au public du Beffroi de l’Hôtel de ville 19 et 20 septembre Hotel de Ville Privas Ardèche

groupes limités à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Partez à l’assault des 41 mètres du beffroi et profitez d’une vue imprenable à 360° !

Hotel de Ville Privas place de l’Hotel de Ville 07000 PRIVAS Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 64 52 30 https://www.privas.fr [{« type »: « email », « value »: « evenementiel.culture@privas.fr »}] Construit de 1936 à 1952 avec beaucoup de retard en raison de la guerre, l’Hôtel de Ville a été construit par un architecte originaire du Nord de la France ; son Beffroi culmine à 41 m En plein cœur du centre-ville,

Partez à l’assault des 41 mètres du beffroi et profitez d’une vue imprenable à 360° !

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