porte ouverte caserne des Sapeurs-Pompiers de Privas, Amicale Pompiers de Privas, Privas

porte ouverte caserne des Sapeurs-Pompiers de Privas Samedi 19 septembre, 10h00 Amicale Pompiers de Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La caserne de Privas se distingue par :

Son histoire riche, marquée par des décennies d’interventions majeures et de transformations techniques.

Son patrimoine matériel.

Son rôle territorial, puisqu’elle assure chaque année des centaines d’interventions au service des habitants de Privas et des communes environnantes.

Son esprit de cohésion, porté par l’Amicale, qui perpétue les valeurs de camaraderie, de transmission et de mémoire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la caserne ouvre exceptionnellement ses portes pour permettre au public de découvrir l’envers du décor. Les visiteurs pourront profiter de :

Visites guidées :

Découverte des locaux opérationnels

Présentation des véhicules et matériels actuels

Échanges avec les sapeurs-pompiers sur leur quotidien et leurs missions

Exposition historique

Présentations dynamiques des techniques de secours :

Manœuvres

Initiations aux gestes qui sauvent par les JSP

Animations pour petits et grands :

Ateliers ludiques

Montée dans les véhicules

Découverte du volontariat et des parcours de formation

Amicale Pompiers de Privas 20 chemin des grads 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/profile.php?id=100089800871390 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089800871390 Située au cœur de l’Ardèche, la caserne des sapeurs-pompiers de Privas occupe une place essentielle dans la vie du territoire. Elle est l’un des centres de secours les plus anciens et les plus actifs du département, héritière d’une longue tradition d’engagement, de solidarité et de service public. Au fil des décennies, elle a accompagné l’évolution des techniques de lutte contre l’incendie, du secours d’urgence aux personnes et des interventions spécialisées, tout en restant profondément ancrée dans la vie locale.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Privas joue un rôle central dans la préservation de ce patrimoine humain et matériel. Elle œuvre pour maintenir le lien entre les générations de pompiers, valoriser l’histoire du centre de secours et renforcer la proximité avec la population. Grâce à son action, de nombreux documents ont été conservés, témoignant de l’évolution du métier et de l’engagement des femmes et des hommes qui l’ont exercé. Parking municipal gratuit à proximité

La caserne de Privas se distingue par :

©amicale des sapeurs pompiers de Privas