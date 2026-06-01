Privas fête la Musique !, Privas, Privas

Privas fête la Musique ! 21 et 22 juin Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00

Dimanche 21 juin venez fêter la musique à Privas !

Privas place de l’Hôtel de Ville Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 21 juin venez fêter la musique à Privas !

© Ville de Privas