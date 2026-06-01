Portes ouvertes MéTripolis avec autocar gratuit – départ Privas, Rue Serre du Serret, Privas

Portes ouvertes MéTripolis avec autocar gratuit – départ Privas Mardi 2 juin, 17h00 Rue Serre du Serret Ardèche

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Visiter le centre de tri MéTRIpolis à Portes-lès-Valence, c’est porter un nouveau regard sur les déchets !

Votre geste de tri au quotidien est indispensable et initie tout le processus vertueux de recyclage des emballages et papiers.

Si vous vous êtes toujours demandé ce que devenaient vos emballages et papiers une fois mis au bac de tri ou si vous voulez en apprendre plus sur le tri et la réduction des déchets, venez rencontrer notre équipe d’animation !

Visiter le centre de tri, c’est :

Voir l’impact concret de votre geste du quotidien avec le processus à l’œuvre au centre de tri ;

Apprendre des astuces pour trier plus facilement et éviter des erreurs de tri ;

S’engager davantage vers l’éco-citoyenneté.

Le mardi 2 juin 2026, nous vous proposons de partir de Privas à 17h00 ou de Beauchastel à 17h30 en autocar gratuit (places limitées).

S’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/1987116258220

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Comment s’inscrire ?

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Évènement co-organisé avec la CAPCA

Mot de passe à renseigner pour la réservation = « CAPCA«

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Participez à une visite du centre de tri des déchets de Portes-lès-Valence en autocar gratuit avec la CAPCA.