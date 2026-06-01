Hackathon Logement des Jeunes, Espace Ouvèze, Privas
Hackathon Logement des Jeunes, Espace Ouvèze, Privas jeudi 4 juin 2026.
Hackathon Logement des Jeunes Jeudi 4 juin, 09h00 Espace Ouvèze Ardèche
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Le logement est aujourd’hui le premier frein à l’émancipation et à l’emploi des jeunes sur nos territoires.
Pour répondre à cet enjeu majeur, Le Good Bail organise un Hackathon dédié à l’habitat des 18-30 ans, qui rassemblera jeunes et acteurs du logement et de la jeunesse.
Nous avons la conviction que c’est par l’intelligence collective et le croisement des regards que nous ferons bouger les lignes.
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Plus d’informations prochainement !
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Contacts :
Marie – CHAJ : 07 56 43 26 60 – chj@legoodbail.fr
Maureen – SHJ – 07 84 39 32 40 – shj@legoodbail.fr
Espace Ouvèze 12 chemin du camping 07000 PRIVAS Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:chj@legoodbail.fr »}, {« link »: « mailto:shj@legoodbail.fr »}]
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