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Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde, Chapelle Notre Dame de La Garde, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame de La Garde · La Ciotat

Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde, Chapelle Notre Dame de La Garde, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre Dame de La Garde
Adresse
chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde 19 et 20 septembre Chapelle Notre Dame de La Garde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame de la Garde. Deux concerts seront organisés le samedi et le dimanche à 16h dans la chapelle.

Chapelle Notre Dame de La Garde chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame de la Garde. Deux concerts seront organisés le samedi et le dimanche à 16h dans la chapelle.

©Collection Archives municipales Ville de La Ciotat

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