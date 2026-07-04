Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde, Chapelle Notre Dame de La Garde, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre Dame de La Garde · La Ciotat

Informations pratiques

Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde 19 et 20 septembre Chapelle Notre Dame de La Garde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame de la Garde. Deux concerts seront organisés le samedi et le dimanche à 16h dans la chapelle.

Chapelle Notre Dame de La Garde chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame de la Garde. Deux concerts seront organisés le samedi et le dimanche à 16h dans la chapelle.

©Collection Archives municipales Ville de La Ciotat