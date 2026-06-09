Ouverture d’Ateliers d’Artistes Avignon
Ouverture d’Ateliers d’Artistes Avignon samedi 14 novembre 2026.
Avignon
Ouverture d’Ateliers d’Artistes
Divers lieux Avignon et alentours Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14
Evénement annuel du 3e week-end de novembre, ayant pour objectif la promotion des artistes locaux et la création artistique. Il a aussi pour but d’établir des relations entre les artistes et le public et de faire découvrir leurs univers.
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Divers lieux Avignon et alentours Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur ap84007@gmail.com
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English : Open House at Artists’ Studios in and around Avignon
Annual event on the 3rd weekend of November, aimed at promoting local artists and artistic creation. It also aims to establish relationships between artists and the public, and to introduce them to their world.
L’événement Ouverture d’Ateliers d’Artistes Avignon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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