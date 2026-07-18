Ouverture de la Bastide Marin, Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Bastide Marin - Centre d'interprétation du Matrimoine Méditerranéen · La Ciotat
Informations pratiques
Ouverture de la Bastide Marin 19 et 20 septembre Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association « La Ciotat, il était une fois » vous ouvre les portes de la Bastide Marin, demeure du 16ème siècle.
Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0665278439 http://www.bastide-marin.eu La Bastide Marin est un monument historique en restauration. Elle est Centre d’interprétation du « Matrimoine Méditerranéen ». Ce concept symbolise l’union entre la Terre mère et la Mer Méditerranée “Mare Nostrum”.
Demeure de navigateurs au long cours, elle était au cœur d’un grand espace agraire où vignes et oliviers fournissaient des récoltes importantes.
Vous y découvrirez un patrimoine architectural de plus de 4 siècles : une Maison de Maître et une ferme. L’écrin naturel, restauré par les membres de l’association La Ciotat, il était une fois est un écolieu qui abrite une ferme pédagogique. Il est également refuge LPO composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.
L’association « La Ciotat, il était une fois » vous ouvre les portes de la Bastide Marin, demeure du 16ème siècle.
©Ville de La Ciotat
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