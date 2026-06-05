Ouverture de la chapelle d’Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Ouverture de la chapelle d’Agos

VIELLE-AURE Chapelle d’Agos Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:30:00

fin : 2026-09-04 16:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La chapelle romane d’Agos est remarquable par son décor architectural. Elle est le seul vestige d’un hospice créé autour du XIIe siècle par les hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem pour accueillir les pèlerins et marchands franchissant les cols pyrénéens en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

VIELLE-AURE Chapelle d’Agos Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

The Romanesque chapel at Agos is remarkable for its architectural decor. It is the only vestige of a hospice created around the 12th century by the Hospitallers of the Order of St. John of Jerusalem to welcome pilgrims and merchants crossing the Pyrenean passes on their way to Santiago de Compostela.

L’événement Ouverture de la chapelle d’Agos Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65