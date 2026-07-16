Ouverture de la chapelle de l’ancien Hôpital général à Laon, Chapelle de l’ancien hôpital général, Laon

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de l’ancien Hôpital général à Laon 19 et 20 septembre Chapelle de l’ancien hôpital général Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de cette chapelle datant de 1679, dans laquelle quelques panneaux évoquent cet établissement représentatif du XVIIe siècle à Laon.

Chapelle de l’ancien hôpital général 27 rue du 13 octobre 1918 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Visite commentée de cette chapelle datant de 1679, dans laquelle quelques panneaux évoquent cet établissement représentatif du XVIIe siècle à Laon.

© OT Pays de Laon