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Ouverture de la chapelle de l’ancien Hôpital général à Laon, Chapelle de l’ancien hôpital général, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'ancien hôpital général · Laon

Ouverture de la chapelle de l’ancien Hôpital général à Laon, Chapelle de l’ancien hôpital général, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'ancien hôpital général
Adresse
27 rue du 13 octobre 1918 02000 laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne

Ouverture de la chapelle de l’ancien Hôpital général à Laon 19 et 20 septembre Chapelle de l’ancien hôpital général Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de cette chapelle datant de 1679, dans laquelle quelques panneaux évoquent cet établissement représentatif du XVIIe siècle à Laon.

Chapelle de l’ancien hôpital général 27 rue du 13 octobre 1918 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Visite commentée de cette chapelle datant de 1679, dans laquelle quelques panneaux évoquent cet établissement représentatif du XVIIe siècle à Laon.

© OT Pays de Laon

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