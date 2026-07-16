Ouverture de la chapelle des Templiers de Laon, Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon, Laon

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle des Templiers de Laon 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La chapelle des Templiers de Laon, construite vers 1140 et récemment restaurée, affiche fièrement son appartenance à la TREF (Templars Route European Federation) depuis 2025, un réseau patrimonial international.

Grâce à la mobilisation de la Ville de Laon et de la Société des Amis de Laon et du Laonnois depuis 2012, et avec le soutien de la DRAC, de la Mission Bern et de la Fondation du Patrimoine, elle est aujourd’hui un lieu vivant au cœur de la vie culturelle de Laon, accueillant de nombreux événements tout au long de l’année.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Au cœur de la cité médiévale, le Musée du Pays de Laon est installé depuis 1891 dans l’ancien hôtel des templiers.

La charmante chapelle romane des templiers, classée au titre des monuments historiques, se trouve dans le parc du musée.

L’Ordre du Temple fut fondé en 1128 et l’évêque de Laon favorisa leur installation dans la ville sur un terrain appartenant au roi de France, situé au sud de l’enclos des chanoines. La chapelle Saint-Jean-Baptiste fut érigée autour de 1140 : l’octogone et le chœur sont les parties les plus anciennes ; le porche fut ajouté quelques décennies plus tard.

L’édifice abrite aujourd’hui quelques éléments lapidaires appartenant aux collections du musée et se visite librement lors des heures d’ouverture du musée

La chapelle des Templiers de Laon, construite vers 1140 et récemment restaurée, affiche fièrement son appartenance à la TREF (Templars Route European Federation) depuis 2025, un réseau patrimonial à…

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