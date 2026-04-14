Ouverture de la Citerne de Gravelines, Citerne, Gravelines

Ouverture de la Citerne de Gravelines 25 et 26 avril Citerne Nord

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Ce bâtiment atypique, qui recèle encore bien des secrets est exceptionnellement ouvert au public. N’hésitez pas à gravir les quelques marches de cette ancienne réserve d’eau pour découvrir la charpente de son grenier et son histoire.

Citerne gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}]

Visite insolite d’une citerne d’eau citerne visite libre

Ville de Gravelines