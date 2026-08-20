Ouverture de la fête de Najac Najac
vendredi 21 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Ouverture de la fête de Najac
Place du Faubourg Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Que vous soyez de Najac, des environs ou simplement de passage, tout le monde est le bienvenu ! Venez partager un moment festif entre amis ou en famille pour lancer ensemble les festivités de Najac.
Concert corse avec Denis et Paul-André des chants qui sentent bon l’île de Beauté et qui vous feront voyager.
Ambiance guinguette avec un bar à cocktails • Mojito • Spritz Apérol • Piña Colada … et bien d’autres rafraîchissements !
Au menu de délicieuses grillades. ️ Service restauration jusqu’à 22h. .
Place du Faubourg Najac 12270 Aveyron Occitanie
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English :
Whether you’re from Najac, the surrounding area, or just passing through, everyone is welcome! Come share a festive moment with friends or family to kick off the Najac festivities together.
L’événement Ouverture de la fête de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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