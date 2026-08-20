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Ouverture de la fête de Najac Najac

vendredi 21 août 2026 · Najac

Ouverture de la fête de Najac Najac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Place du Faubourg
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif

Najac

Ouverture de la fête de Najac

Place du Faubourg Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Que vous soyez de Najac, des environs ou simplement de passage, tout le monde est le bienvenu ! Venez partager un moment festif entre amis ou en famille pour lancer ensemble les festivités de Najac.
Concert corse avec Denis et Paul-André des chants qui sentent bon l’île de Beauté et qui vous feront voyager.

Ambiance guinguette avec un bar à cocktails • Mojito • Spritz Apérol • Piña Colada … et bien d’autres rafraîchissements !

Au menu de délicieuses grillades. ️ Service restauration jusqu’à 22h.   .

Place du Faubourg Najac 12270 Aveyron Occitanie  

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English :

Whether you’re from Najac, the surrounding area, or just passing through, everyone is welcome! Come share a festive moment with friends or family to kick off the Najac festivities together.

L’événement Ouverture de la fête de Najac Najac a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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