Ouverture de la mairie de Munster, exposition et danses folkloriques, Mairie, Munster
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Munster
Informations pratiques
Ouverture de la mairie de Munster, exposition et danses folkloriques Vendredi 18 septembre, 17h00 Mairie Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Ouverture en avant première de la mairie !
– Rendez-vous le vendredi 18 septembre, de 17h à 19h, à la mairie pour découvrir en avant-première l’exposition sur les traditions marcaires et la transhumance !
Découvrez une exposition avec des costumes traditionnels, éléments d’archives et des clichés inédits du club photos de Breitenbach.
– A 18h, ne manquez pas la démonstration de danse folklorique proposée par l’association des Marcaires de la vallée de Munster devant la mairie !
Une belle entrée en matière avant le beau programme du week-end des journées européennes du patrimoine !
Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d’Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.
Ouverture en avant première de la mairie !
© Ville de Munster
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