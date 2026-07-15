Ouverture de la mairie de Munster, Mairie, Munster

Informations pratiques

Ouverture de la mairie de Munster 19 et 20 septembre Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la mairie : stand de la société d’histoire et du cercle généalogique, exposition sur le thème des traditions marcaires.

Les élus vous distriburont les brochures des différents sentiers à faire en visite libre :

Sentier des poètes alsaciens : ce sentier vous emmènera à la découverte de nos grands poètes et chansonniers alsaciens. > Durée environ 2h, départ au parc Hartmann, devant le 1er panneau.

Balade au fil de l’eau : La Vallée de Munster possède un important patrimoine lié aux usages domestiques, artisanaux et industriels de l’eau : puits, lavoirs, fontaines, canaux, moulins, turbines, sans oublier les lacs artificiels, les cours d’eau naturels ou les tourbières, la faune et la flore. C’est une partie de cette richesse que nous vous proposons de découvrir à travers la balade « au fil de l’eau ». > Durée 2h, départ et arrivée au parc de la Fecht.

A la découverte de Munster : Cette balade permet de découvrir Munster de façon agréable, d’apprendre en flânant, en prenant son temps. Elle est une invitation à cultiver sa curiosité, à ouvrir grands les yeux pour arpenter les rues et ruelles, visiter les parcs, regarder les maisons et édifices, les deux églises et autres monuments anciens qui sont les témoins visibles de l’histoire de Munster. > Durée 2h, départ devant l’office de tourisme de la vallée de Munster (1 rue du couvent).

A la découverte du cimetière civil et militaire : Découvrez le cimetière civil et militaire de Munster. Vous y trouverez un historique, une description des monuments, sépultures et personnalités les plus remarquables. > Durée 1h30, départ devant le panneau au niveau n°1 du cimetière.

Découverte du patrimoine de l’Hôtel de ville : Centre politique, siège de la municipalité et cœur de l’administration communale, l’Hôtel de Ville de Munster est également un haut lieu de culture. Stands de la Société d’Histoire et du Cercle Généalogique. Exposition sur les traditions marcaires.

Expo photo par le Club photo de Breitenbach (au centre-ville) : déambulez dans les rues du centre-ville et découvrez les clichés du club photo portant sur les traditions marcaires. > Durée variable, une vingtaine de panneaux répartis au centre-ville.

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d’Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.

Ouverture exceptionnelle de la mairie : stand de la société d’histoire et du cercle généalogique, exposition sur le thème des traditions marcaires.

© Ville de Munster