Ouverture de la Maison de la Construction navale, Maison de la construction navale, La Ciotat

Informations pratiques

Ouverture de la Maison de la Construction navale 19 et 20 septembre Maison de la construction navale Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la construction navale à La Ciotat

Maison de la construction navale 46 Boulevard François Mitterand prolongé – 13 600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 08 65 23 Maison de la construction navale de La Ciotat,depuis septembre 2013, l’association VENCE, soutenue par la ville de La Ciotat,bénéficie d’un local ouvert au public sur l’histoire de la construction navale,sur le vieux port à proximité du site naval. Des expos, des conférences, des projections de films sont offerts aux ciotadens et aux visiteurs.

Venez découvrir l’histoire de la construction navale à La Ciotat

©Collection archives municipales Ville de La Ciotat