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AGENDA · Saint-Haon-le-Châtel

Ouverture de la Maison Maret, Maison Maret, Saint-Haon-le-Châtel

samedi 19 septembre 2026 · Maison Maret · Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Maret
Adresse
228, chemin du Puits de la Garde 42370 Saint Haon le Chatel
Ville
42370 Saint-Haon-le-Châtel
Département
Loire

Ouverture de la Maison Maret 19 et 20 septembre Maison Maret Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville.

Maison Maret 228, chemin du Puits de la Garde 42370 Saint Haon le Chatel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Ouverture du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville
Visite du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville.

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