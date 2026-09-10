AGENDA · Saint-Haon-le-Châtel
Ouverture de la Maison Maret, Maison Maret, Saint-Haon-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Maison Maret · Saint-Haon-le-Châtel
Informations pratiques
Ouverture de la Maison Maret 19 et 20 septembre Maison Maret Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville.
Maison Maret 228, chemin du Puits de la Garde 42370 Saint Haon le Chatel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Ouverture du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville
Visite du jardin d’une maison du XIVe siècle, incluse dans le rempart de la ville.
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