Ouverture de la médiathèque de Val-de-Moder Val-de-Moder
samedi 19 septembre 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Ouverture de la médiathèque de Val-de-Moder
11 rue de Haguenau Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour fêter l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Val-de-Moder, une journée festive est organisée !
Pour fêter l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Val-de-Moder, une journée festive est organisée afin de découvrir les lieux et les nouveaux services. Voici le programme de la journée
Durant les horaires d’ouverture
Jeu de piste
Jeux géants
Mur digital
Mur d’expression
Photobooth
Entre 9h et 12h fabrication de marque-pages
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h jeux de société
De 10h à 12h et de 14h30 à 17h fabrication de badges
De 10h à 11h spectacle itinérant ‘’voyage spatio-temporel’’ avec la compagnie du Crieur tout public à partir de 6 ans
De 15h30 à 16h Memor’histoires
De 16h30 à 17h Visite commentée de la médiathèque
De 17h à 18h Concert de Juan Gandán tout public
L’accès à toutes les animations est gratuite. 0 .
11 rue de Haguenau Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 23 73 biblio-tit@agglo-haguenau.fr
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English :
To celebrate the opening of the new media center in Val-de-Moder, a festive event is being organized!
L’événement Ouverture de la médiathèque de Val-de-Moder Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Val-de-Moder (Bas-Rhin)
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