Informations pratiques

Val-de-Moder

Ouverture de la médiathèque de Val-de-Moder

11 rue de Haguenau Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour fêter l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Val-de-Moder, une journée festive est organisée !

Pour fêter l’ouverture de la nouvelle médiathèque de Val-de-Moder, une journée festive est organisée afin de découvrir les lieux et les nouveaux services. Voici le programme de la journée

Durant les horaires d’ouverture

Jeu de piste

Jeux géants

Mur digital

Mur d’expression

Photobooth

Entre 9h et 12h fabrication de marque-pages

De 10h à 12h et de 14h30 à 16h jeux de société

De 10h à 12h et de 14h30 à 17h fabrication de badges

De 10h à 11h spectacle itinérant ‘’voyage spatio-temporel’’ avec la compagnie du Crieur tout public à partir de 6 ans

De 15h30 à 16h Memor’histoires

De 16h30 à 17h Visite commentée de la médiathèque

De 17h à 18h Concert de Juan Gandán tout public

L’accès à toutes les animations est gratuite. 0 .

11 rue de Haguenau Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 23 73 biblio-tit@agglo-haguenau.fr

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English :

To celebrate the opening of the new media center in Val-de-Moder, a festive event is being organized!

L’événement Ouverture de la médiathèque de Val-de-Moder Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau