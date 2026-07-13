Ouverture de la nouvelle exposition de la Villa / Frac-Collection, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Ouverture de la nouvelle exposition de la Villa / Frac-Collection Samedi 19 septembre, 11h00 La Villa / Frac Collection Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Toute l’équipe vous invite chaleureusement à découvrir une nouvelle exposition qui interroge la place du corps à travers des œuvres variées : installations, peintures, vidéos et photographies… À l’issue des prises de parole, nous vous convions à partager un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.

L’exposition sera visible gratuitement tout le week-end, de 11h à 17h !

La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Après une visite de l’exposition présentant des œuvres issues de la collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, explorez le musée numérique Micro-Folie, qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.

Toute l’équipe vous invite chaleureusement à découvrir une nouvelle exposition qui interroge la place du corps à travers des œuvres variées : installations, peintures, vidéos et photographies… À des…

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