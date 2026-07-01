Ouverture de la salle de conservation des dessins d’architecture de la cathédrale au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Informations pratiques

Ouverture de la salle de conservation des dessins d’architecture de la cathédrale au Musée de l’Œuvre Notre-Dame 19 et 20 septembre Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Ouverture de la salle de conservation des dessins d’architecture de la cathédrale

Découvrez le projet dessiné fondateur de la façade de la cathédrale !

Samedi de 16h à 17h30 en continu et dimanche de 11h à 12h en continu.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.

Ouverture de la salle de conservation des dessins d’architecture de la cathédrale

© Musées de Strasbourg