Ouverture de la salle Marquette à Laon, Salle Marquette, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Salle Marquette · Laon
Informations pratiques
Ouverture de la salle Marquette à Laon 19 et 20 septembre Salle Marquette Aisne
Accès grauit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. L’occasion d’admirer à nouveau cette remarquable maquette !
Salle Marquette 52 rue Châtelaine 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. à !…
© OT Pays de Laon
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