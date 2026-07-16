Ouverture de la salle Marquette à Laon, Salle Marquette, Laon

Informations pratiques

Ouverture de la salle Marquette à Laon 19 et 20 septembre Salle Marquette Aisne

Accès grauit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. L’occasion d’admirer à nouveau cette remarquable maquette !

Salle Marquette 52 rue Châtelaine 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. à !…

© OT Pays de Laon