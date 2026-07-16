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Ouverture de la salle Marquette à Laon, Salle Marquette, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Salle Marquette · Laon

Ouverture de la salle Marquette à Laon, Salle Marquette, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Marquette
Adresse
52 rue Châtelaine 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès grauit

Ouverture de la salle Marquette à Laon 19 et 20 septembre Salle Marquette Aisne

Accès grauit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. L’occasion d’admirer à nouveau cette remarquable maquette !

Salle Marquette 52 rue Châtelaine 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Cette année eut lieu le déménagement de la copie du plan-relief de Laon : de l’Office de tourisme où il était exposé depuis 1994, il a gagné cette salle située dans la rue piétonne de la ville. à !…

© OT Pays de Laon

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