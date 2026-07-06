Ouverture de la Salle Omnisport Pour les jeunes Salle Omnisports Ouessant
lundi 6 juillet 2026 · Salle Omnisports · Ouessant
Informations pratiques
Ouessant
Ouverture de la Salle Omnisport Pour les jeunes
Salle Omnisports Mezareun Ouessant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29
Tout au long des mois de juillet et août, la salle omnisports d’Ouessant ouvre gratuitement ses portes aux jeunes de 10 à 16 ans. Un espace idéal pour se retrouver entre amis, pratiquer différentes activités sportives et partager un moment convivial dans un cadre sécurisé.
L’accès est libre et gratuit, avec un accompagnement et une surveillance assurés par la municipalité. Une autorisation parentale est obligatoire pour participer.
À prévoir
Une tenue de sport adaptée
Des chaussures propres réservées à la salle
Afin que chacun profite pleinement de ces temps d’animation, il est demandé de respecter les locaux, le matériel ainsi que le personnel encadrant. En cas de comportement inadapté, l’agent responsable pourra refuser l’accès à la salle.
Rendez-vous à la salle omnisports d’Ouessant… et n’oublie pas de venir avec tes ami(e)s ! .
Salle Omnisports Mezareun Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 80 26
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English :
L’événement Ouverture de la Salle Omnisport Pour les jeunes Ouessant a été mis à jour le 2026-07-02 par OT OUESSANT
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