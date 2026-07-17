Ouverture de l’ancien palais épiscopal de Laon, Ancien palais épiscopal, Laon

Informations pratiques

Ouverture de l’ancien palais épiscopal de Laon 19 et 20 septembre Ancien palais épiscopal Aisne

Accès libre pour la cour d’honneur, mais avec détection de métaux (par raquette portative)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de la cour d’honneur et de la chapelle basse (visites guidées sur réservation). Exposition des Artistes Laonnois en intérieur, et stand de tailleur de pierre en extérieur (démonstration, book avant/après, outils et explications) par l’entreprise ayant rénové les façades et les chapelles.

Ancien palais épiscopal Place Aubry, 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Ouverture de la cour d’honneur et de la chapelle basse (visites guidées sur réservation). Exposition des Artistes Laonnois en intérieur, et stand de tailleur de pierre en extérieur (démonstration, et…

© OT Pays de Laon