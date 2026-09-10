Ouverture de l’atelier d’artisans d’art de l’association Matières !, Association Matières, Auch

Informations pratiques

Ouverture de l’atelier d’artisans d’art de l’association Matières ! 19 et 20 septembre Association Matières Gers

Gratuit. Sans réservation. Le vernissage est prévu samedi à partir de 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Matières vous ouvrent les portes de leur espace d’exposition dédié aux savoir-faire, aux métiers d’art et à la création contemporaine.

Depuis septembre 2019, ce lieu invite les visiteurs à découvrir des créations originales, à toucher les matières, à apprécier les textures et à s’inspirer de l’univers des artisans d’art pour imaginer leurs propres espaces de vie.

Association Matières 7 bis rue d’Étigny, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie https://www.matieres-auch.fr/

Les membres de l’association Matières présentent leur espace d’exposition dédié au savoir-faire, à l’artisanat d’art et au partage. C’est au sein de ce lieu que depuis septembre 2019, ils proposent…

©Matières