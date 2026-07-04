UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ciotat

Ouverture de l’Ecole Louis Marin, Ecole Louis Marin, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Ecole Louis Marin · La Ciotat

Ouverture de l’Ecole Louis Marin, Ecole Louis Marin, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole Louis Marin
Adresse
place Louis Marin 13600 la Ciotat
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Ouverture de l’Ecole Louis Marin Samedi 19 septembre, 09h00 Ecole Louis Marin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir la rénovation d’une des plus anciennes écoles de la ville.

Ecole Louis Marin place Louis Marin 13600 la Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir la rénovation d’une des plus anciennes écoles de la ville.

©Collection archives municipales de La Ciotat

À voir aussi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône)