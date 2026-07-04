AGENDA · La Ciotat
Ouverture de l’Ecole Louis Marin, Ecole Louis Marin, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Ecole Louis Marin · La Ciotat
Informations pratiques
Ouverture de l’Ecole Louis Marin Samedi 19 septembre, 09h00 Ecole Louis Marin Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez découvrir la rénovation d’une des plus anciennes écoles de la ville.
Ecole Louis Marin place Louis Marin 13600 la Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir la rénovation d’une des plus anciennes écoles de la ville.
©Collection archives municipales de La Ciotat
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