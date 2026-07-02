Ouverture de saison du Prato, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Informations pratiques

Ouverture de saison du Prato Vendredi 25 septembre, 17h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

L’année dernière, nous avions changé de format pour cette soirée. C’est validé ! On recommence !

Donc… plus de soirée en grande salle mais une présentation de saison qui occupera les différents espaces du Prato et même les coulisses, avec des numéros d’artistes et DJ Rabbeat pour finir en dansant.

Rendez-vous quand vous voulez dès la sortie des écoles, jusqu’à la fin de soirée !

2 parcours identiques. 1 départ à 17h30 et 1 départ à 20h.

Rendez-vous tous ensemble :

– à 19h pour le bingo

– à 21h30 pour le DJ set

Possibilité d’arriver à n’importe quel moment et de prendre les parcours en cours.

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://leprato.fr/ »}]

L’équipe du Prato et des artistes vous donnent rendez-vous pour plonger dans cette nouvelle saison…

Fabien Debrabandere