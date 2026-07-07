Ouverture de saison – La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit

Démarrez par une visite matinale de l’Auditorium puis dirigez-vous vers l’Esplanade Rosa Parks pour une journée bien rythmée : spectacles, atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétal, rencontre littéraire… Flânez entre les stands et à la librairie, et apportez votre pique-nique le midi pour un banquet partagé, on vous offre le dessert ! La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique avec Plastic Jesus sur la scène BlaBlaBar.

Esplanade Rosa Parks Rezé 44400



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