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Ouverture de saison – La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade Rosa Parks · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00
Gratuit : non Gratuit
Démarrez par une visite matinale de l’Auditorium puis dirigez-vous vers l’Esplanade Rosa Parks pour une journée bien rythmée : spectacles, atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétal, rencontre littéraire… Flânez entre les stands et à la librairie, et apportez votre pique-nique le midi pour un banquet partagé, on vous offre le dessert ! La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique avec Plastic Jesus sur la scène BlaBlaBar.
Esplanade Rosa Parks Rezé 44400
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