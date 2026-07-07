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Ouverture de saison – La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé

dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade Rosa Parks · Rezé

Ouverture de saison – La Soufflerie Esplanade Rosa Parks Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Esplanade Rosa Parks
Adresse
Rue de la Gare, Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00
Gratuit : non Gratuit  

Démarrez par une visite matinale de l’Auditorium puis dirigez-vous vers l’Esplanade Rosa Parks pour une journée bien rythmée : spectacles, atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétal, rencontre littéraire… Flânez entre les stands et à la librairie, et apportez votre pique-nique le midi pour un banquet partagé, on vous offre le dessert ! La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique avec Plastic Jesus sur la scène BlaBlaBar.

Esplanade Rosa Parks Rezé 44400

Ouverture de saison 26-27


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