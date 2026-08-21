Ouverture des ateliers de gravure classique et contemporaine, Atelier alma – maison de l’estampe des grands moulins, Gleize

Informations pratiques

Ouverture des ateliers de gravure classique et contemporaine 19 et 20 septembre Atelier alma – maison de l’estampe des grands moulins Rhône

gratuit pour la visite par un artiste permanent du collectif atelier alma , participation au matériel utilisé pour les démonstrations sous chapiteau 5€, vente flash de gravures au profit de l’association au prix unique de 50€. Calendrier stages 2026-27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Historique de la gravure, de l’Atelier Alma, des éditions alma et alma.encrage et démonstration participative, en famille sous chapiteau par les artistes professionnelles du collectif . Animation gratuite +participation aux frais de matériel uniquement.

Exposition de la dernière édition « battement d’elles« en collaboration avec l’auteure Sylvie Callet.

Atelier alma – maison de l’estampe des grands moulins 856 rue de Tarare, 69400 Gleizé, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Gleize 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 83 18 64 66 http://www.atelier-alma.com Atelier de pratiques artistiques de la gravure ou estampe contemporaine équipé pour la gravure en commun avec 2 ateliers communiquant entre eux. Salle des métaux ou acides et salle des papiers ou des presses. Lieu collectif géré par des artistes professionnels spécialisés dans les pratiques artistiques de la gravure ou estampe. Créé en 1975 par des élèves des Beaux arts de Lyon. Installé depuis 17 ans dans les Grands Moulins de Gleizé. Il continue de produire le multiple original grâce à ses membres dirigeants. Lieu de création de formation et de diffusion de la gravure contemporaine. Pour les journées du patrimoine un chapiteau est monté devant le bâtiment pour des démonstrations participatives tout public. Les œuvres du fonds de gravure sont montrées au public une fois par an . Ainsi que les dernières productions collectives ou personnelles. Une permanence est assurée par les artistes du collectif qui montrent les gravures, racontent l’histoire de l’association et de la gravure en général. Accès en bus, en train (10min de la gare). Grand parking.

**Historique de la gravure**, de l’Atelier Alma, des éditions alma et alma.encrage et démonstration participative, en famille sous chapiteau par les artistes professionnelles du collectif . Animation…

©AlineJaïrAtelierAlma26