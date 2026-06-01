OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF LA PARENTESE Gouex vendredi 19 juin 2026.

Gouex

OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF

LA PARENTESE 8, rue de la Mairie Gouex Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’ÉTÉ S’INVITE A LA PARENTHÈSE !

Le bar associatif de La Gouëxienne ouvre ses portes tous les vendredis du 19 juin au 18 septembre à partir de 18h00.

Venez partager un moment de détente entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance conviviale et festive.

Buvette et restauration sur place.

Nous vous attendons nombreux ! .

LA PARENTESE 8, rue de la Mairie Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 09 33 21

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English : OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF

L’événement OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF Gouex a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne