OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF LA PARENTESE Gouex
OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF LA PARENTESE Gouex vendredi 19 juin 2026.
Gouex
OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF
LA PARENTESE 8, rue de la Mairie Gouex Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
L’ÉTÉ S’INVITE A LA PARENTHÈSE !
Le bar associatif de La Gouëxienne ouvre ses portes tous les vendredis du 19 juin au 18 septembre à partir de 18h00.
Venez partager un moment de détente entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance conviviale et festive.
Buvette et restauration sur place.
Nous vous attendons nombreux ! .
LA PARENTESE 8, rue de la Mairie Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 09 33 21
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English : OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF
L’événement OUVERTURE DU BAR ASSOCIATIF Gouex a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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