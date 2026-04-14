Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines
Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Ouverture du Blockhaus du centre ville 25 et 26 avril Blockhaus H119 Nord
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00
Cet ancien poste de commandement de l’état-major allemand se découvre en visite libre au travers d’une exposition sur Gravelines pendant l’Occupation.
Blockhaus H119 rue de calais gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes ! blockhaus ouverture
Ville de Gravelines
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