Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines

Ouverture du Blockhaus du centre ville 25 et 26 avril Blockhaus H119 Nord

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Cet ancien poste de commandement de l’état-major allemand se découvre en visite libre au travers d’une exposition sur Gravelines pendant l’Occupation.

Blockhaus H119 rue de calais gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes ! blockhaus ouverture

Ville de Gravelines