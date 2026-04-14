Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines

Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines

Ouverture du Blockhaus du centre ville, Blockhaus H119, Gravelines samedi 25 avril 2026.

Lieu : Blockhaus H119

Adresse : rue de calais gravelines

Ville : 59820 Gravelines

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit, entrée libre

Ouverture du Blockhaus du centre ville 25 et 26 avril Blockhaus H119 Nord

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Cet ancien poste de commandement de l’état-major allemand se découvre en visite libre au travers d’une exposition sur Gravelines pendant l’Occupation.

Blockhaus H119 rue de calais gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes ! blockhaus ouverture

Ville de Gravelines

À voir aussi à Gravelines (Nord)