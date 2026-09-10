Ouverture du centre de recherches archéologiques Inrap de Basse-Terre, Centre de recherches archéologiques Inrap de Guadeloupe, Basse-Terre

Informations pratiques

Ouverture du centre de recherches archéologiques Inrap de Basse-Terre Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Centre de recherches archéologiques Inrap de Guadeloupe Guadeloupe

Gratuit, durée de la visite 1h, pas parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Venez découvrir l’envers du décor de l’archéologie préventive !

Petits et grands pourront découvrir l’envers du décor.

Un moment privilégié pour explorer les multiples facettes du

métier d’archéologue, les différentes sciences de l’archéologie

et les découvertes récemment réalisées sur le territoire

Départ des visites à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Inscription obligatoire

Centre de recherches archéologiques Inrap de Guadeloupe 77 rue Melvil Bloncourt, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe https://www.inrap.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-19 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Visite du centre archu00e9ologique Inrap de Basse-Terre, Guadeloupe Apru00e8s le temps de la fouille, les u00e9tudes ! u00a0 Que deviennent les vestiges apru00e8s leur du00e9couverte sur le chantier ? Qui les u00e9tudie ? Et de quelle maniu00e8re ? u00a0 Petits et grands pourront du00e9couvrir lu2019envers du du00e9cor ; un moment privilu00e9giu00e9 pour explorer les multiples facettes du mu00e9tier du2019archu00e9ologue, les diffu00e9rentes sciences de lu2019archu00e9ologie et les du00e9couvertes ru00e9cemment ru00e9alisu00e9es sur le territoireu00a0 u00a0 —————— Lu2019Institut national de recherches archu00e9ologiques pru00e9ventives (Inrap) est un u00e9tablissement public placu00e9 sous la tutelle des ministu00e8res en charge de la Culture et de la Recherche.u00a0 u00a0 Il assure la du00e9tection et lu2019u00e9tude du patrimoine archu00e9ologique en amont des travaux du2019amu00e9nagement du territoire et ru00e9alise chaque annu00e9e quelque 2u2009000 diagnostics archu00e9ologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des amu00e9nageurs privu00e9s et publics, en France mu00e9tropolitaine et outre-mer. Ses missions su2019u00e9tendent u00e0 lu2019analyse et u00e0 lu2019interpru00e9tation scientifiques des donnu00e9es de fouille ainsi quu2019u00e0 la diffusion de la connaissance archu00e9ologique. u00a0 L’Inrap compte pru00e8s de 2u2009400 agents, ru00e9partis dans 8 directions ru00e9gionales et interru00e9gionales, 45 centres de recherche et bases opu00e9rationnelles et un siu00e8ge u00e0 Paris. u00a0 ——————- u00a0 Les inscriptions se font sur le site. Merci de n’appeler le no. de tu00e9lu00e9phone qu’en cas de souci en amont ou le jour-mu00eame », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Journu00e9es europu00e9ennes du Patrimoine 2026 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-19 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-19 »}] L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est un établissement

public placé sous la tutelle des ministères en charge de la Culture et de la Recherche. Il assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 2 000 diagnostics archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la connaissance archéologique.

Avec près de 2 400 agents, répartis dans 8 directions régionales et interrégionales, 45 centres de recherche et bases opérationnelles et un siège à Paris, il est le plus grand opérateur de recherche archéologique européen. Pas de stationnement sur place

Venez découvrir l’envers du décor de l’archéologie préventive !

©inrap