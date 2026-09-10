Ouverture du Centre des musiques actuelles, Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart, Vitré
samedi 19 septembre 2026 · Le CCJD - Conservatoire et auditorium Mozart · Vitré
Informations pratiques
Ouverture du Centre des musiques actuelles Samedi 19 septembre, 12h00, 16h00, 17h00 Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart Ille-et-Vilaine
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
A la croisée des pratiques amateurs, de l’enseignement et du champ socio-culturel, ce lieu dédié aux musiques actuelles a vocation à s’inscrire sur le territoire comme un outil au service de tous les musiciens ou structures s’appuyant sur la pratique musicale.
Il comprend 3 studios de répétition pouvant faire office de cabine de prise de son ou de régie pour l’enregistrement.
Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart 6 Rue de Verdun, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299746864 https://www.vitrecommunaute.org/listes/conservatoire-de-musique-et-dart-dramatique [{« type »: « phone », « value »: « 0299750454 »}] L’auditorium Mozart du théâtre municipal est accessible par l’entrée du conservatoire.
Ce lieu dédié aux musiques actuelles est installé à l’entrée du centre culturel.
©Ville de Vitré
À voir aussi à Vitré (Ille-et-Vilaine)
- Musiques baroques d’Amérique latine Vitré 13 septembre 2026
- Semaine sport-santé Vitré 17 septembre 2026
- Ateliers d’écriture au 21b Vitré 17 septembre 2026
- Conférence de l’association Vie tré inspirée Vitré 18 septembre 2026
- Conférence – Patrimoine en péril, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré 18 septembre 2026