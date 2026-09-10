Ouverture du Centre des musiques actuelles, Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart, Vitré

Informations pratiques

Ouverture du Centre des musiques actuelles Samedi 19 septembre, 12h00, 16h00, 17h00 Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart Ille-et-Vilaine

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

A la croisée des pratiques amateurs, de l’enseignement et du champ socio-culturel, ce lieu dédié aux musiques actuelles a vocation à s’inscrire sur le territoire comme un outil au service de tous les musiciens ou structures s’appuyant sur la pratique musicale.

Il comprend 3 studios de répétition pouvant faire office de cabine de prise de son ou de régie pour l’enregistrement.

Le CCJD – Conservatoire et auditorium Mozart 6 Rue de Verdun, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299746864 https://www.vitrecommunaute.org/listes/conservatoire-de-musique-et-dart-dramatique [{« type »: « phone », « value »: « 0299750454 »}] L’auditorium Mozart du théâtre municipal est accessible par l’entrée du conservatoire.

Ce lieu dédié aux musiques actuelles est installé à l’entrée du centre culturel.

©Ville de Vitré