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Ouverture du château du Dolbeau, Château du Dolbeau, Semblançay

samedi 19 septembre 2026 · Château du Dolbeau · Semblançay

Ouverture du château du Dolbeau, Château du Dolbeau, Semblançay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château du Dolbeau
Adresse
49 Dolbeau, 37360 Semblançay
Ville
37360 Semblançay
Département
Indre-et-Loire

Ouverture du château du Dolbeau Samedi 19 septembre, 14h00 Château du Dolbeau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.
Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises.

Château du Dolbeau 49 Dolbeau, 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises. Accès depuis l’entrée de la petite route de Neuillé-Pont-Pierre
Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.

©Nathalie Felten – château du Dolbeau

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