Ouverture du château du Dolbeau, Château du Dolbeau, Semblançay

Informations pratiques

Ouverture du château du Dolbeau Samedi 19 septembre, 14h00 Château du Dolbeau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.

Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.

La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises.

Château du Dolbeau 49 Dolbeau, 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises. Accès depuis l’entrée de la petite route de Neuillé-Pont-Pierre

Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.

©Nathalie Felten – château du Dolbeau