Ouverture du château du Dolbeau, Château du Dolbeau, Semblançay
samedi 19 septembre 2026 · Château du Dolbeau · Semblançay
Informations pratiques
Ouverture du château du Dolbeau Samedi 19 septembre, 14h00 Château du Dolbeau Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.
Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises.
Château du Dolbeau 49 Dolbeau, 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le château de Dolbeau se situe à deux kilomètres au nord de la commune de Semblançay. La seigneurie du même nom est connue dès 1369 et son château semble dater du XVIᵉ siècle. Fortifié à l’origine, entouré de douves comblées à l’est, au sud et à l’ouest au XIXᵉ siècle, il fut très remanié aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. La chapelle de Dolbeau a gardé son aspect original et occupe tout l’étage d’un bâtiment de dix mètres de long, construit en moellons de pierre assisés recouverts d’enduit. La toiture à deux versants est couverte d’ardoises. Accès depuis l’entrée de la petite route de Neuillé-Pont-Pierre
Visite du jardin et de la chapelle du Château du Dolbeau.
©Nathalie Felten – château du Dolbeau
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