Visite guidée de Semblançay 2026, Le Haut Bourg, Semblançay

Informations pratiques

Visite guidée de Semblançay 2026 Samedi 19 septembre, 14h30 Le Haut Bourg Indre-et-Loire

Gratuit pour les adhérents de l’Association de Sauvegarde de Semblançay, 6 euros pour les personnes non adhérentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVIIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle), le choeur XVIᵉ de l’église. Durée de la visite : environ 2 heures.

Le Haut Bourg 14 avenue de la Chasse-Royale 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 50 91 56 13 [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 91 56 13 »}] Haut-Bourg de Semblançay et domaine de Jacques de Beaune.

Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVII, XVIII et XIXᵉ siècle), le chœur XVIᵉ de l’église.

Gravure du XIXᵉ©