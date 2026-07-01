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Visite guidée de Semblançay 2026, Le Haut Bourg, Semblançay

samedi 19 septembre 2026 · Le Haut Bourg · Semblançay

Visite guidée de Semblançay 2026, Le Haut Bourg, Semblançay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Haut Bourg
Adresse
14 avenue de la Chasse-Royale 37360 Semblançay
Ville
37360 Semblançay
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit pour les adhérents de l'Association de Sauvegarde de Semblançay, 6 euros pour les personnes non adhérentes.

Visite guidée de Semblançay 2026 Samedi 19 septembre, 14h30 Le Haut Bourg Indre-et-Loire

Gratuit pour les adhérents de l’Association de Sauvegarde de Semblançay, 6 euros pour les personnes non adhérentes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVIIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle), le choeur XVIᵉ de l’église. Durée de la visite : environ 2 heures.

Le Haut Bourg 14 avenue de la Chasse-Royale 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 50 91 56 13 [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 91 56 13 »}] Haut-Bourg de Semblançay et domaine de Jacques de Beaune.
Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVII, XVIII et XIXᵉ siècle), le chœur XVIᵉ de l’église.

Gravure du XIXᵉ©

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