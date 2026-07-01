Visite guidée de Semblançay 2026, Le Haut Bourg, Semblançay
samedi 19 septembre 2026 · Le Haut Bourg · Semblançay
Informations pratiques
Visite guidée de Semblançay 2026 Samedi 19 septembre, 14h30 Le Haut Bourg Indre-et-Loire
Gratuit pour les adhérents de l’Association de Sauvegarde de Semblançay, 6 euros pour les personnes non adhérentes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVIIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle), le choeur XVIᵉ de l’église. Durée de la visite : environ 2 heures.
Le Haut Bourg 14 avenue de la Chasse-Royale 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 50 91 56 13 [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 91 56 13 »}] Haut-Bourg de Semblançay et domaine de Jacques de Beaune.
Une promenade guidée à travers le village de Semblançay vous permettra de découvrir son Vieux Château, ses vieilles maisons (XVII, XVIII et XIXᵉ siècle), le chœur XVIᵉ de l’église.
Gravure du XIXᵉ©
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