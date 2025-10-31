Pisteurs de la vie sauvage Semblançay
Pisteurs de la vie sauvage Semblançay mercredi 21 octobre 2026.
Pisteurs de la vie sauvage
D48 Semblançay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Explorons la forêt, scrutons les berges… à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Si nous découvrons des empreintes, nous en réaliserons le moulage.
.
D48 Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Let’s explore the forest, scan the riverbanks? looking for tracks and clues left by wildlife. If we find any footprints, we’ll cast them.
German :
Wir erforschen den Wald und die Flussufer, um nach Spuren und Hinweisen von Wildtieren zu suchen. Wenn wir Spuren finden, machen wir einen Abdruck davon.
Italiano :
Esploriamo la foresta, scrutiamo le rive del fiume alla ricerca di tracce e indizi lasciati dalla fauna selvatica. Se troviamo delle impronte, ne faremo un calco.
Espanol :
Exploremos el bosque, escudriñemos las orillas de los ríos… en busca de huellas y pistas dejadas por la fauna. Si encontramos alguna huella, haremos un molde con ella.
L’événement Pisteurs de la vie sauvage Semblançay a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37