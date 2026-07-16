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Ouverture du Cimetière des religieuses augustines à Laon, Cimetière des Augustines, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière des Augustines · Laon

Ouverture du Cimetière des religieuses augustines à Laon, Cimetière des Augustines, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière des Augustines
Adresse
Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Ouverture du Cimetière des religieuses augustines à Laon 19 et 20 septembre Cimetière des Augustines Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Hors du temps et à l’abri des regards, ce petit cimetière porte la mémoire de cette communauté des sœurs « hospitalières » dévouée au service des pauvres et des malades…

Cimetière des Augustines Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Hors du temps et à l’abri des regards, ce petit cimetière porte la mémoire de cette communauté des sœurs « hospitalières » dévouée au service des pauvres et des malades…

© OT Pays de Laon

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