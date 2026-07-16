Ouverture du Cimetière des religieuses augustines à Laon, Cimetière des Augustines, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière des Augustines · Laon
Informations pratiques
Ouverture du Cimetière des religieuses augustines à Laon 19 et 20 septembre Cimetière des Augustines Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Hors du temps et à l’abri des regards, ce petit cimetière porte la mémoire de cette communauté des sœurs « hospitalières » dévouée au service des pauvres et des malades…
Cimetière des Augustines Rue Marcelin Berthelot 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Hors du temps et à l’abri des regards, ce petit cimetière porte la mémoire de cette communauté des sœurs « hospitalières » dévouée au service des pauvres et des malades…
© OT Pays de Laon
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