Ouverture du Colombier de la Grange-L’Évêque à Laon, Colombier de la Grange-L’Évêque, Laon

Informations pratiques

Ouverture du Colombier de la Grange-L’Évêque à Laon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Colombier de la Grange-L’Évêque Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

Colombier de la Grange-L’Évêque 4 bis rue Grange l’Evêque 02000 laon Laon 02000 Vaux Aisne Hauts-de-France

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

© OT Pays de Laon