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Ouverture du Colombier de la Grange-L’Évêque à Laon, Colombier de la Grange-L’Évêque, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Colombier de la Grange-L’Évêque · Laon

Ouverture du Colombier de la Grange-L’Évêque à Laon, Colombier de la Grange-L’Évêque, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Colombier de la Grange-L’Évêque
Adresse
4 bis rue Grange l’Evêque 02000 laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Ouverture du Colombier de la Grange-L’Évêque à Laon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Colombier de la Grange-L’Évêque Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

Colombier de la Grange-L’Évêque 4 bis rue Grange l’Evêque 02000 laon Laon 02000 Vaux Aisne Hauts-de-France
Ce colombier datant du XVIIe se trouvait dans une ferme appartenant à l’évêque de Laon. Ses propriétaires actuels vous en ouvrent les portes et vous le feront découvrir…

© OT Pays de Laon

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