Ouverture du Festival du mieux manger, place des Fêtes place des Fêtes Paris

De 14 h à 18 h, venez déambuler entre les stands pour goûter aux produits locaux, pour déguster un smoothie de sportif, rempoter des plantes, tout savoir sur le compostage et vous renseigner sur les structures solidaires existantes et les dispositifs municipaux, tout en participant à des jeux ou animations. Une fanfare vous accompagnera tout au long de l’après-midi.

ALIMENTATION

LOCALE & BIO

Une infusion de thé… ou de plantes aromatiques ? A vous de choisir

Les Jardins de Thé : Présentation de la culture du thé et des

plantes aromatiques cultivées à Paris, avec dégustation d’infusions et boissons

fermentées avec du koso (sirop fermenté).

De

la racine à la feuille, tout se mange

Par Veni Verdi, association de l’agriculture dans Paris : tout en goûtant des bouchées anti-gaspi, vous serez sensibilisé au gaspillage alimentaire et découvrirez l’agriculture urbaine avec présentation des actions de Veni Verdi.

Des bières produites localement avec du houblon tout à fait parisien

Par la Brasserie associatives Des regards : Présentation et dégustation de boissons

artisanales issues de plantes d’agriculture urbaine, alternative sans alcool. Des bières fabriquées à partir de houblon cultivé à Paris,

dans la houblonnière de la Treille à la Villette.

Découverte des plantes médicinales cultivées au campus Necker

Par les Invasifs : Animation autour des plantes médicinales

et de leurs usages.

Ce que mangent vos enfants dans les écoles du 19e arrondissement

Par la Caisse des École du 19e : Vous pourrez échanger avec les chefs, qui concoctent chaque semaine les repas des cantines scolaires de l’arrondissement, et les responsables de la caisse des écoles. Vous serez tenté de déguster des préparations culinaires réalisées en direct et pourquoi, vous essayer au vélo smoothies.

Dans les assiettes des crèches parisiennes : du bio, du durable, du local

Par la Direction de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville de Paris : l’alimentation

proposée aux tout-petits dans les crèches parisiennes vous sera expliquée, en lien avec le

Plan Alimentation durable. Il faudra goûter aux cakes aux

pois chiche et autres légumineuses…

Tout savoir sur les fruits et légumes de saison en s’amusant

Dans le stand « Association » : France Bénévolat vous propose de jouer au jeu de l’oie du bien manger ; Fresque-quizz de l’alimentation « GOGO pour

les végétaux » avec Heather NoreenBenoit poussera la chanson acoompagné de sa guitare avec Chants sur les fruits et légumes avec guitare de

L’eau de Paris se boit plate ou pétillante, nature ou aromatisée

Découvrez Eau de Paris en charge de la

production, du transport et de la distribution de l’eau dans la capitale. Elle intervient

à chaque étape du cycle de l’eau, de la source au robinet. Tournez la roue

pour répondre aux questions en rapport avec le cycle de l’eau à Paris. C’est le moment également de boire l’eau nature, plate ou pétillante ou bien avec sirop de fraise proposé par un producteur de Seine et Marne.

L’activité sportive adaptée à tous : les maisons « sport santé »

Par la Direction de la Santé Publique (stand Alimentation et santé). Informez vous sur les maisons sport santé,

situées dans le 15e et le 19e arrondissement. Elles permettent à tous les Parisiens et Parisiennes de pratiquer une activité sportive adaptée près de chez eux et de sortir de la sédentarité. Profitez-en pour jouer à la Roue

de la santé.

AGRICULTURE ET GESTE ÉCOLO

Les maraichères de la Ferme de Paris viennent à votre rencontre

En lien avec les Champs des Possibles, rencontrez et découvrez les parcours d’Audrey

Zandona et Héloïse Claude, installées comme maraichères à la Ferme de Paris… et dégustez

leur production.

Tout savoir sur l’agriculture biologique d’Île-de-France, locale et de saison

Le Groupement Agriculteurs Biologiques Région Île-de-France propose un animation sur la découverte de l’agriculture biologique, de la production à la consommation, afin de mieux faire connaitre les principes de ce mode de culture. Il pourra répondre aux nombreuses questions et idées reçues que peuvent se poser le grand public. Un table-découverte des productions bio locale de saison sera à disposition, et, pour les plus petits, une animation sera organisée autour de la reconnaissance de fruits et légumes et de leur saisonnalité.

Des smoothies réalisés à la force des jambes

Proposé par la Ferme de Paris : ce sera l’occasion aussi de pouvoir échanger sur le Plan Alimentation Durable

et la stratégie alimentation durable. Donc, n’hésitez pas : dépensez-vous sur un vélo-smoothie ; plus vite vous pédalerez,

plus vite les fruits et légumes de saison seront pressés, plus vite vous

pourrez déguster, mais en prenant votre temps cette fois.

Potager

éphémère et atelier de rempotage

Proposé par la Direction des espaces verts et de l’environnement : une animation proposée par les agents de la Ville avec lesquels vous pourrez également discuter des dispositifs municipaux qui soutiennent la

formation à l’agriculture et à l’alimentation durables ou des objectifs fixé par le Plan alimentation durable 2022-2027 pour une restauration collective 100 % bio et durable. Plants de tomates et plantes aromatiques n’attendent que vous pour être rempotés.

Trier, composter… pas si facile ! Les réponses seront ici

Proposé par la Direction de la propreté et de l’eau : deux animations sur le tri et la gestion des

déchets alimentaires, et sur le compostage avec un spécialiste du compostage.

C’est quoi un Parisculteur ?

Proposé par la Direction des espaces verts et de l’environnement : hydroponie, indoor, aquaponie, ce sont des modes de cultures quelque peu énigmatiques. Pourtant ils sont pratiqués peut-être près de chez vous. La Ville de Paris est engagée pour favoriser l’installation d’exploitations urbaines agricoles ou d’élevage. Pour tout savoir sur les Parisculteurs et les dispositifs de formation comme Paris Fertile, vous serez au bon endroit.

LES BONUS ANIMATION

L’espace

de jeux pour tous, Ludo Léo

L’association Léo Lagrange, qui depuis

juillet 2024 propose des animations ludiques à la place des Fêtes, vous invite

à partager un moment de détente et de jeux au stand. CONTAINER

ROUGE

Stand CAPLA

Atelier culinaire par l’association Tendance 19

(en cours)

Fanfare pour une ambiance festive

La fanfare des Beaux Arts « Birdy

Nasty » de 14 h à 1 7h avec 3 sets de 15 min.

Animations et dégustations vous attendront au village installé place des Fêtes à l’occasion de l’ouverture du Festival du mieux manger qui se déroule du 6 au 14 juin. C’est le rendez-vous festif et familial parisien autour de l’alimentation et de l’agriculture durables.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

place des Fêtes place des Fêtes 75020 Paris



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