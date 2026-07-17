Ouverture du festival MUSIC’LY – Concert Quatuor Debussy et Ariana Vafadari « Un chant qui nous éveille » – gratuit, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Ouverture du festival MUSIC’LY – Concert Quatuor Debussy et Ariana Vafadari « Un chant qui nous éveille » – gratuit Vendredi 18 septembre, 20h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 500 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Le Quatuor Debussy et la mezzo-soprano Ariana Vafadari vous invitent à un voyage musical où les chefs-d’œuvre baroques dialoguent avec des créations contemporaines et la poésie orientale. Porté par des figures féminines fortes, ce concert célèbre la rencontre des cultures et interroge avec sensibilité la place des femmes dans nos sociétés. Une création originale, entre émotion, découverte et dialogue des époques.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Sey »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Gilles Pautigny