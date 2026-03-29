Ouverture du Mois de la santé mentale #2 Square Paul Robin PARIS

14h00 Ouverture & Forum santé mentale

Prises de parole officielles et échanges avec les acteurs clés de la santé mentale à Paris :

Le Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), Les Hopitaux Paris Est Val-de-Marne, l’Association de Santé Mentale du 13e, l’Institut Mutualiste Montsouris,

Des associations d’accompagnement et de soutien : Le Céapsy, Le Clubhouse, l’UNAFAM, La Maison Perchée…

Le 3114 – numéro national de prévention du suicide

Des institutions, dispositifs et structures de recherche : CCOMS, PTSM, CPAM…

15h Performances artistiques

Deux artistes invités à explorer la santé mentale par la création :

Sandra Abouav présente un format inspiré de son projet Memento Flori, une performance aux croisements des arts plastiques et du mouvement. À travers des sculptures végétales qu’elle appelle « Floraisons », elle explore la fusion entre le corps humain et la nature — gestes, voix, émotions et métamorphoses du sens se mêlent dans une expérience sensorielle et poétique.

présente un format inspiré de son projet Memento Flori, une performance aux croisements des arts plastiques et du mouvement. À travers des sculptures végétales qu’elle appelle « Floraisons », elle explore la fusion entre le corps humain et la nature — gestes, voix, émotions et métamorphoses du sens se mêlent dans une expérience sensorielle et poétique. Fantazio propose une performance improvisée, musicale et poétique, construite en dialogue direct avec les Floraisons de Sandra Abouav — une rencontre entre l’éphémère du végétal et l’improvisation du son.

17h Concert de clôture : Fantazio & ses invités

Figure incontournable et indomptable de la scène parisienne depuis 30 ans, Fantazio joue les acrobates entre jazz, rockabilly, théâtre et univers de la santé mentale.Pour ce concert, il partage le plateau avec :

Francesco Pastacaldi — batterie

— batterie Dgiz — slam

— slam Étienne — claviers, membre du groupe Psychotic Monks

— claviers, membre du groupe Psychotic Monks Frédéric Prieur — poésie

— poésie Guillaume Loiseau — musicien, usager et aidant au sein de l’ADAMANT, structure d’accueil pour les personnes atteintes de troubles psychiques

Troubles poétiques du langage, folie poly-rythmique, accès d’amour et de poésie brute : une célébration chorale et généreuse, à cœurs ouverts et gorges déployées !

Sensibilisation, rencontres et performances artistiques : venez vivre un après-midi pas comme les autres !



Un évènement ouvert à toutes et tous.

Le mercredi 01 avril 2026

de 14h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T18:30:00+02:00

Square Paul Robin 10 place Hebert 75018 PARIS



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