Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon, Musée Mauro Corda, Laon

Informations pratiques

Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon 19 et 20 septembre Musée Mauro Corda Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne caisse d’épargne bâtiment exceptionnel du XIXe siècle de l’architecte Paul Marquiset.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Corda ouvre ses portes et offre au public un accès inédit à cette collection, dans un dialogue entre pierre ancienne et sculpture contemporaine.

Musée Mauro Corda 27 rue Franklin Roosevelt 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne du de…

© Christian Baraja