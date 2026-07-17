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Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon, Musée Mauro Corda, Laon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Mauro Corda · Laon

Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon, Musée Mauro Corda, Laon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Mauro Corda
Adresse
27 rue Franklin Roosevelt 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon 19 et 20 septembre Musée Mauro Corda Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne caisse d’épargne bâtiment exceptionnel du XIXe siècle de l’architecte Paul Marquiset.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Corda ouvre ses portes et offre au public un accès inédit à cette collection, dans un dialogue entre pierre ancienne et sculpture contemporaine.

Musée Mauro Corda 27 rue Franklin Roosevelt 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne du de…

© Christian Baraja

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