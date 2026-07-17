Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon, Musée Mauro Corda, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Mauro Corda · Laon
Informations pratiques
Ouverture du Musée Mauro Corda à Laon 19 et 20 septembre Musée Mauro Corda Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne caisse d’épargne bâtiment exceptionnel du XIXe siècle de l’architecte Paul Marquiset.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Corda ouvre ses portes et offre au public un accès inédit à cette collection, dans un dialogue entre pierre ancienne et sculpture contemporaine.
Musée Mauro Corda 27 rue Franklin Roosevelt 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Depuis son entrée au Beaux Arts de Reims en 1976 Mauro Corda a sculpté le marbre, pierre, bronze, fer, aluminium et résine. Aujourd’hui son oeuvre est heureuse de trouver refuge dans l’ancienne du de…
© Christian Baraja
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