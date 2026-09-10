Ouverture du premier étage de la villa des Brillants, Musée Rodin – Meudon, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Rodin - Meudon · Meudon
Informations pratiques
Ouverture du premier étage de la villa des Brillants 19 et 20 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
De manière exceptionnelle, entrez dans l’intimité du sculpteur en découvrant sa chambre, au premier étage de la Villa des Brillants. Pour l’occasion, ces espaces seront agrémentés d’objets et d’accessoires rarement visibles.
- Samedi et dimanche | de 10h à 17h30 | rendez-vous à la villa des Brillants
- Sans réservation, dans la limite des places disponibles (5 pers max. à l’étage).
- À partir de 12 ans
Pour en savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-au-musee-rodin-meudon
Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-au-musee-rodin-meudon »}] La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.
De manière exceptionnelle, entrez dans l’intimité du sculpteur en découvrant sa chambre, au premier étage de la Villa des Brillants. Pour l’occasion, ces espaces seront agrémentés d’objets et et | …
© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq
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