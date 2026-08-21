Ouverture du Salon du livre, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Ouverture du Salon du livre Mardi 29 septembre, 19h00 Médiathèque municipale de Senlis Oise
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Rencontre Francois Henri Désérable & Lilia Hassaine organisée par la Librairie Saint Pierre
Suivi d’un cocktail
Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
Rencontre Francois Henri Désérable & Lilia Hassaine
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