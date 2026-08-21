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Ouverture du Salon du livre, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis

Ouverture du Salon du livre, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Sur inscription

Ouverture du Salon du livre Mardi 29 septembre, 19h00 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T20:00:00+02:00

Rencontre Francois Henri Désérable & Lilia Hassaine organisée par la Librairie Saint Pierre
Suivi d’un cocktail

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]
Rencontre Francois Henri Désérable & Lilia Hassaine

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