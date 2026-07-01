Ouverture du siège de la Métropole européenne de Lille, Métropole européenne de Lille, Lille

Informations pratiques

Ouverture du siège de la Métropole européenne de Lille Samedi 19 septembre, 10h00 Métropole européenne de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Métropole Européenne de Lille vous ouvre exceptionnellement les portes de son siège. Venez découvrir ce lieu emblématique, son architecture, ses coulisses et les missions qui façonnent le territoire au quotidien. Une journée de découvertes, de rencontres et d’animations à partager en famille ou entre amis !

Métropole européenne de Lille 2 boulevard des Cités Unies Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320212323 https://www.lillemetropole.fr/

Le 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Métropole Européenne de Lille vous ouvre exceptionnellement les portes de son siège. Venez découvrir ce lieu emblématique, son…

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