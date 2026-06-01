Ouverture et visite commentée du jardin médiéval de la basilique cathédrale Saint-Denis, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Ouverture et visite commentée du jardin médiéval de la basilique cathédrale Saint-Denis 6 et 7 juin Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Droit d’entrée : 17 € / Gratuit pour les moins de 26 ans, voir autres modalités de gratuité sur le site internet. Accès au jardin et à la visite commentée sans complément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

À l’occasion de l’édition 2026 de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin d’inspiration médiévale de la basilique cathédrale Saint-Denis le samedi 6 et le dimanche 7 juin 2026. Situé à l’arrière du monument, cet espace peu connu et caché ouvre exceptionnellement ses portes pour l’occasion !

Habituellement visible uniquement depuis ses abords, vous pourrez déambuler librement dans ce jardin, à la découverte de nombreuses fleurs, plantes et arbres, avec une vue imprenable sur le chevet de la basilique.

Si vous souhaitez approfondir votre découverte, des visites commentées en français vous sont également proposées : vous déambulerez entre plantes médicinales, fleurs symboliques et essences rares, en compagnie de votre guide, qui vous dévoilera les usages, les symboles et les secrets de ce jardin exceptionnel.

https://www.saint-denis-basilique.fr/visiter/informations-pratiques

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.saint-denis-basilique.fr/ [{« link »: « https://www.saint-denis-basilique.fr/visiter/informations-pratiques »}] Connaissez-vous la basilique Saint-Denis, édifiée aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles ? Joyau de l’art gothique et nécropole royale, elle abrite une collection unique de 70 gisants et un ensemble de vitraux spectaculaires. À deux pas de Paris, plongez dans l’aventure millénaire de cette ancienne abbatiale, cathédrale depuis 1966 et aussi lieu de culture. Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument.

RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied.

RER B (puis bus 153 ou 253).

À l’occasion de l’édition 2026 de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin d’inspiration médiévale de la basilique cathédrale Saint-Denis le samedi 6 et le dimanche 7 juin 2026. Situé à du …

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