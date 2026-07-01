Ouverture exceptionnelle de la Préfecture en circuit libre, Préfecture de l’Aube, Troyes

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la Préfecture en circuit libre 19 et 20 septembre Préfecture de l’Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce circuit en visite libre vous propose de découvrir :

– les salons Jean Moulin, présentant des œuvres permanentes, des archives, ainsi qu’une table officielle de réception,

– le bureau de Monsieur le Préfet et celui de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, ainsi que leurs uniformes,

– les jardins de la préfecture,

– les cuisines de la préfecture.

Préfecture de l’Aube 2 rue Pierre-Labonde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 35 00 http://www.aube.gouv.fr Le bâtiment qui abrite les services de la préfecture de l’Aube fut construit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en remplacement de l’ancienne abbaye Notre-Dame-aux-Nonnains, par un architecte parisien, Louis de La Brière, de 1778 à 1781.

Ce circuit en visite libre vous propose de découvrir :

© Ministère de l’intérieur et des Outre-mer F. Branchoux