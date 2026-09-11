Ouverture exceptionnelle de la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni, Résidence de l’Ambassadeur Britannique en France, Paris

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence de l’Ambassadeur Britannique en France Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni en France ouvrira exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026.

Les visiteurs auront l’opportunité unique de découvrir l’Hôtel de Charost, un joyau du patrimoine architectural parisien situé au cœur du VIIIe arrondissement. Construit en 1725, ce splendide hôtel particulier illustre l’élégance de l’architecture française du XVIIIe siècle et témoigne de siècles d’histoire diplomatique et culturelle.

Acquis par le gouvernement britannique en 1814, l’Hôtel de Charost est depuis plus de deux siècles la résidence officielle des ambassadeurs du Royaume-Uni en France. Au fil des années, il a accueilli de nombreuses personnalités et a été le théâtre de moments marquants des relations franco-britanniques.

Les visiteurs pourront explorer les salons d’apparat, la salle de Bal, les jardins, ainsi que découvrir des œuvres d’art et du mobilier d’époque. Le parcours de visite proposera également une immersion dans la richesse culturelle et créative du Royaume-Uni, mettant en lumière ses liens historiques avec la France, de la Tapisserie de Bayeux aux trésors de Sutton Hoo, jusqu’aux expressions contemporaines de son industrie créative. Les visiteurs auront également l’occasion d’admirer l’une des dernières œuvres de l’artiste britannique David Hockney, figure majeure de l’art contemporain.

Résidence de l’Ambassadeur Britannique en France 39 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/ouverture-exceptionnelle-de-la-residence-de-lambassadeur-du-royaume-uni-tickets-1992477220001?aff=oddtdtcreator »}] L’Hôtel de Charost est un hôtel particulier situé au 39 rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, à proximité immédiate du palais de l’Élysée. Construit en 1722 pour Armand de Béthune, deuxième duc de Charost et gouverneur de Louis XV, il a été conçu par l’architecte Antoine Mazin.

Après avoir été une résidence aristocratique, il a connu plusieurs usages prestigieux, notamment comme palais impérial sous Pauline Borghèse, sœur de Napoléon Bonaparte, qui l’acheta en 1803. En 1814, il devient la résidence officielle de l’ambassadeur du Royaume-Uni en France, fonction qu’il occupe encore aujourd’hui.

Avec ses salons richement décorés, ses jardins à l’anglaise et son histoire diplomatique, l’Hôtel de Charost est un symbole fort des relations franco-britannique. Métro: Madeleine, Concorde, Miromesnil

Visite libre

© Ambassade du Royaume-Uni en France