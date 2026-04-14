Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale, Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale Samedi 23 mai, 18h00 Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

La visite se limite à 10 personnes à la fois. Prévoir un peu d’attente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye, classée au titre des monuments historiques.

Avec ses boiseries d’origine, ses plus de deux cent trente pièces de céramique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ses verreries, instruments de mesure et sculptures, l’Apothicairerie est un témoignage vivant de l’Hôpital Général Royal édifié par Louis XIV en 1681 et de la Charité fondée par la reine Marie-Thérèse dix ans plus tôt.

Visite par un médiateur du musée (attente possible).

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 33130872075 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm https://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/detail-activite/apothicairerie-royale Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. Visite commentée uniquement.

Visite commentée

© Musée municipal Ducastel-Vera. Cl. P. Baudrier