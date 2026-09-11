Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de commandement de l’officier général de zone de défense et de sécurité Ouest., Hôtel de Chateaugiron, Rennes

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de commandement de l’officier général de zone de défense et de sécurité Ouest. 19 et 20 septembre Hôtel de Chateaugiron Ille-et-Vilaine

Merci de venir avec une pièce d’identité. Une fouille sera effectuée à l’entrée / pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite / collecte pour les dons aux blessés (prévoir de la monnaie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle

Hôtel de Chateaugiron 12 rue de Corbin, 35000, Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Hôtel de Commandement militaire de Rennes

Bâtie en 1610 cette demeure est rénovée, transformée, et modelée par ses différents propriétaires, et traverse les époques pour devenir l’hôtel de commandement de l’officier général de la zone de défense et de sécurité Ouest.

En 1860, Napoléone Élisa Bacciochi, nièce de Napoléon 1er, achète l’hôtel et lui redonne son unité et sa splendeur en le restaurant. C’est à elle que l’on doit les somptueux planchers marquetés, les lustres, la rampe d’escalier et la marquise en fronton de façade. Le département de la guerre de Napoléon III achète l’hôtel de Châteaugiron en 1869. Depuis 1871, l’hôtel est le siège du quartier général et la résidence des généraux qui s’y succèdent jusqu’à nos jours.

Ouverture exceptionnelle

©Sev. R.