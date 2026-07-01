Ouverture exceptionnelle des Archives de Bordeaux Métropole, Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle des Archives de Bordeaux Métropole 19 et 20 septembre Archives de Bordeaux Métropole Gironde

Gratuit. Certains événements sont sur réservation (voir détail).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

VISITES COMMENTÉES

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre – Bâtiment

Dans les coulisses des Archives de Bordeaux Métropole

Visite découverte de l’hôtel des Archives de Bordeaux Métropole et des fonds conservés.

Durée : 50 minutes. Départ toutes les 30 minutes à partir de 14h jusqu’à 18h

Inscriptions sur place.

• Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 16h15 – Exposition

Découverte de l’exposition « Ensembles, l’habitat social dans la métropole bordelaise. 1890-2010 »

Durée 1h. Sur inscription auprès du service des publics

service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

EXPOSITIONS

En visite libre

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 19h

– « Ensembles, l’habitat social dans la métropole bordelaise. 1890-2010 »

Une centaine de documents, films, maquettes et objets, retracent 120 d’histoire et d’évolution de l’habitat social dans la métropole bordelaise.

– « Sur les traces de Jean Dupas »

Présentation d’une sélection de documents retraçant plusieurs événements marquants du parcours de l’artiste à Bordeaux.

TEMPS FORTS

• Samedi 19 septembre à partir de 19h

Escape Game – Le Mystère du document disparu

Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, la cérémonie de clôture des Journées européennes du patrimoine débutera aux Archives métropolitaines. Mais un problème menace toute la soirée : le document phare de l’événement a disparu.

Malgré une journée entière de recherches, personne n’a réussi à le retrouver. C’est désormais à vous d’entrer en scène. Parcourez les Archives, rencontrez les témoins, décryptez les indices et découvrez ce qui est réellement arrivé au document disparu. Chaque minute compte. Vous êtes leur dernière chance.

Adultes et enfants à partir de 8 ans

2 sessions à 19h et 20h30.

30 à 50 joueurs par session répartis en équipe de 5 personnes.

Temps de jeu : 45 minutes

Conception Urban Quest

Sur inscription auprès du service des publics

service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

• Dimanche 20 septembre, 14h à 16h30

Atelier Photogramme

Laissez-vous inspirer par une sélection de photographies des années 1900 du fonds Rataboul pour réaliser vos photogrammes avec le Labophoto, révélateur d’images.L’occasion d’expérimenter la fabrication d’une image photographique sans appareil photo, en plaçant les images sur une surface photosensible.

Tout public

Groupe de 6 personnes toutes les 30 minutes

Archives de Bordeaux Métropole Parvis des Archives, 33100 Bordeaux, France Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102055 http://archives.bordeaux-metropole.fr [{« link »: « mailto:service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr »}]

VISITES COMMENTÉES

© Archives de Bordeaux Métropole, Bernard Rakotomanga